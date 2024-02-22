Пожилая россиянка потеряла более 12 млн рублей во время общения с мошенникам

Мошенники выманили у 66-летней женщины из Волгограда более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестный связался с россиянкой и заявил, что якобы является работником банка и только что кто-то пытался взять на нее кредит. Чтобы средства пенсионерки были в безопасности, «специалист» предложил перевести деньги на безопасный счет.

Таким образом россиянка отдала 12,5 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

В полиции напомнили о том, что звонки о блокировке счета и переводе средств на безопасный поступают только от аферистов. Представители МВД призвали обращаться в свой банк и там узнавать информацию.

Ранее в Нижнем Новгороде поймали мужчину, который собирал деньги на несуществующую реконструкцию храма.