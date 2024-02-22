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Учителя рисования обвинили в продаже работ своих учеников

CTV: в Канаде учителя рисования обвинили в том, что он продает работы своих учеников

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В Канаде учителя рисования обвиняют в продаже работ своих учеников, пишет CTV. Утверждается, что мужчина делал это ради личной выгоды.

О том, что учитель продает работы детей, узнали случайно. Это произошло, когда один из учеников мужчины вбил в поисковике Google свое имя и увидел товары с собственными рисунками и работами своих одноклассников. Слух об этом быстро распространился по всей школе и вскоре дошел до родителей детей.

«Предметы с рисунками стоимостью от 30 до 120 долларов были использованы без согласия их создателей, недобросовестно и с нарушением всех законов, касающихся интеллектуальной собственности художника», — говорится в заявлении родителей.

Теперь родители требуют от преподавателя в общей сложности $350 тыс. за моральный ущерб и нарушение интеллектуальных прав. После того как об инциденте узнала общественность, мужчина удалил свои аккаунты в соцсетях и снял с продажи все товары.

О том, сколько ему удалось заработать таким образом, не сообщается.

Ранее учительницу начальных классов уволили после того, как в школе нашли ее аккаунт на OnlyFans.

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