Российскую газету пытались оштрафовать из-за статьи о хряке с именем Максима Галкина*

Роскомнадзор пытался оштрафовать выпускаемую в Ужурском районе Красноярского края газету «Сибирский хлебороб» за материал о хряке, названном в честь комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Информация об этом опубликована на сайте Ужурского районного суда.

Согласно материалам дела, надзорное ведомство привлек тот факт, что в статье «Сибирского хлебороба» от 22 апреля 2023 года упоминается хряк Максим, названный в честь Галкина, но без указания того, что последний признан иностранным агентом.

«У всех хряков имена. Любимое имя — Ваня, а хряк-пробник всегда почему-то Слава. Есть Нарцисс, был замечательный хряк Красавчик, Максим — в честь Максима Галкина», — именно это предложение привлекло внимание Роскомнадзора.

Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что статья ужурской газеты посвящена не Галкину, а работе свинокомплекса, и прекратил производство. Роскомнадзор решение судьи обжаловал, однако о результатах рассмотрения апелляции информации пока нет.

В данный момент на сайте «Сибирского хлебороба» возле словосочетания «Максим Галкин» уже стоит маркировка иноагента.

До этого в Госдуме пообещали, что цитирование иноагентов не будет нарушать будущий запрет на рекламирование этих лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить иноагентам доступ в сеть.