Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области женщина не заметила, как проглотила иглу длиной 3,2 см

Врачи из Саратовской области спасли пациентку со швейной иглой в желудке

close
100%
ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»

В Саратовской области врачи достали швейную иглу из желудка пациентки. Об этом сообщает Энгельсская городская клиническая больница №1 в своем Telegram-канале.

Недавно 40-летняя местная жительница поступила в городскую больницу с резкими болями за грудиной и в грудном отделе позвоночника. Как уточняется, боль проходила, если женщина оставалась в покое, и усиливалась, когда ей приходилось наклоняться.

Пациентка пояснила, что столкнулась с неприятными ощущениями четыре дня назад после приема пищи. За это время она успела обратиться к неврологу и гастроэнтерологу, которые ведут прием в частных клиниках. Они не сумели помочь женщине, и за дело взялись врачи из местной больницы.

После проведения гастроскопии выяснилось, что в верхней трети желудка у пациентки находится швейная игла длиной 3,2 см. Медики приняли решение о проведении экстренной операции и без последствий извлекли инородное тело. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Удмуртии врачи спасли пациента, у которого селезенка увеличилась в 15 раз и порвалась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами