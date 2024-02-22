В Саратовской области женщина не заметила, как проглотила иглу длиной 3,2 см

В Саратовской области врачи достали швейную иглу из желудка пациентки. Об этом сообщает Энгельсская городская клиническая больница №1 в своем Telegram-канале.

Недавно 40-летняя местная жительница поступила в городскую больницу с резкими болями за грудиной и в грудном отделе позвоночника. Как уточняется, боль проходила, если женщина оставалась в покое, и усиливалась, когда ей приходилось наклоняться.

Пациентка пояснила, что столкнулась с неприятными ощущениями четыре дня назад после приема пищи. За это время она успела обратиться к неврологу и гастроэнтерологу, которые ведут прием в частных клиниках. Они не сумели помочь женщине, и за дело взялись врачи из местной больницы.

После проведения гастроскопии выяснилось, что в верхней трети желудка у пациентки находится швейная игла длиной 3,2 см. Медики приняли решение о проведении экстренной операции и без последствий извлекли инородное тело. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

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