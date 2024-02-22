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В Эвенкии при поддержке «Роснефти» провели исследования популяции волка

Исследователи зафиксировали 291 занятую волками территорию в Эвенкии

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Depositphotos

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке компании «Востсибнефтегаз» (входит в блок «Роснефти») провели исследования популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба компании.

Исследователи провели 67 полевых командировок в различных районах и заповедниках Приенисейской Сибири. В результате наблюдатели обнаружили 887 территорий, на которых постоянно обитает волк, а 291 из них расположены в Эвенкии.

Также ученые разработали методику расчета численности волка, согласно которой на территории Эвенкии проживает 2600 особей.

Кроме того, ученые изучили среду обитания, кормовую базу, а также получили данные о средней плодовитости и половозрастной структуре хищника.

В результате проведенных исследований специалисты подготовили карту-схему участков обитания волка.

Ранее «Роснефть» представила новую программу по изучению и сохранению биоразнообразия Арктики.

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