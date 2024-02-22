Сбер провел матч по фиджитал-баскетболу с участием звезд на «Играх Будущего»

Сбер провел «Звездный матч» по фиджитал-баскетболу на международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего», сообщает пресс-служба банка.

В мероприятии, которое совмещало интерактивный баскетбол в формате 2х2 и баскетбол на паркете в формате 3х3 приняли участие экс-игроки сборной России по баскетболу. Отмечается, что игроки сначала соревновались в видеоигре, а затем перешли на реальную площадку. При этом очки по итогам обеих частей матча суммировались.

«Мы рады поддержать инновационные «Игры Будущего» и одну из самых ярких дисциплин этих соревнований — фиджитал-баскетбол. Мы уже видим, сколько людей собрал турнир: интерес к нему колоссальный, ведь такого раньше не делал никто в мире, никто раньше не пытался объединить спорт и киберспорт на одних соревнованиях. Именно здесь и сейчас, в Казани, рождается будущее спорта», — отметил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Как уточнили в Сбере, матч звезд посетили более 700 зрителей, в том числе воспитанники детских и юношеских спортивных школ Казани.

«Присутствующие сегодня звезды баскетбола своей харизмой и известностью будут продвигать новый инновационный формат — фиджитал. Он был придуман здесь, в России. Фиджитал позволяет отработать тактику и стратегический подход, а потом показать физические результаты на реальной арене», — отметил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на «Играх Будущего» уже стартовали первые соревнования группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером, в которых участвуют представители 17 стран.

Напомним, первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. На «Играх Будущего» ожидается свыше 2 тыс. участников из более чем 100 стран. Сбер выступает генеральным партнером соревнования, а также партнером дисциплины фиджитал-баскетбол.