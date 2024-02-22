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В Волгограде вспыхнул лакокрасочный цех, его тушат 63 спасателя

МЧС: на заводе лакокрасочных покрытий в Волгограде произошел пожар

В Тракторозаводском районе Волгограда загорелся цех по производству лакокрасочных покрытий. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:52 (время совпадает с московским). Огонь распространился по территории площадью 450 квадратных метров. Пламя тушат 63 спасателя при поддержке 20 единиц спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Официальных данных о том, что стало причиной пожара, не поступало.

19 февраля крупный пожар произошел в здании бывшего общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского в 1-м Балтийском переулке. Из-за инцидента перекрывали проезд автомобилей по прилегающей к зданию улице.

В расселенном доме горел мусор, пожар смогли быстро локализовать на 200 квадратных метрах. Огонь тушили при участии 57 специалистов МЧС и 15 единиц техники. Около 17:00 пламя удалось ликвидировать при отсутствии пострадавших.

Ранее в Нижнем Новгороде в результате взрыва загорелся автомобильный ангар.

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