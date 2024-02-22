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Выставку «Россия» посетил семимиллионный гость

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили семь миллионов человек за четыре месяца

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ с ноября прошлого года по февраль этого года посетили семь миллионов человек. Об этом сообщает RT.

Семимиллионным гостем оказался Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на выставку вместе с женой Анастасией, а также с двумя дочерями: четырехлетней Екатериной и восьмилетней Варварой.

Мужчина приехал с семьей на выставку второй раз за два дня. Накануне они посетили павильоны корпораций и ведомств России, сегодня — павильон № 75 с главными проектами и разработками российских регионов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года включительно. Изначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля.

Ранее выставку «Россия» посетил американский журналист Такер Карлсон.

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