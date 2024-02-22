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Летевший в Баку самолет сменил курс из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира

Российский самолет прервал полет, когда пассажиру потребовалась госпитализация

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Benoit Tessier/Reuters

Самолет, выполнявший рейс МоскваБаку, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Накануне днем лайнер, направлявшийся в столицу Азербайджана, принял решение о необходимости экстренной смены курса после того, как состояние одного из пассажиров резко ухудшилось.

Командир воздушного судна запросил посадку на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Как уточняется, к борту была вызвана бригада медиков. Сразу после посадки мужчина был передан в руки врачей и отправлен в реанимацию. Известно, что запланированный рейс продолжился после дозаправки.

Ранее пьяная туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

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