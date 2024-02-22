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Педагог, избивший семиклассника, стал фигурантом уголовного дела

Во Владимире на учителя, избившего школьника, завели уголовное дело

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Во Владимире в отношении преподавателя английского языка, ударившего ученика на уроке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в школе №33 Владимира, 21 февраля во время урока английского языка 14-летний мальчик нарушал дисциплину, педагог несколько раз ударил его по голове.

По факту применения физической силы к несовершеннолетнему была проведена прокурорская проверка, материалы направлены в СК Владимирской области. В отношении учителя возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Ранее уральский преподаватель поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером.

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