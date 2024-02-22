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Россиянам рассказали, как выбрать подарок на 23 Февраля и 8 Марта

Замглавы Роскачества Саратцева: мужчины хотят получить парфюм на 23 февраля

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Shutterstock/fizkes

При выборе подарка на 8 Марта или День защитника Отечества важно отталкиваться от того, для кого он предназначен. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Неуместно покупать косметику, если не знаете его вкусы. Как и пытаться порадовать женщину чем-то, напоминающим ей о домашнем хозяйстве. Если говорить о мужчине, то и здесь не всегда правильно намекать на гендерное превосходство, вполне уместно подарить что-то, связанное с кулинарией. Наоборот, это будет креативно, модно, современно. Например, присмотреть для него оригинальный набор кухонной техники или кулинарный мастер-класс», — предложила она.

Саратцева добавила, что, согласно опросу Роскачества, наиболее желанными подарками для мужчин стали парфюмерия и алкоголь, для женщин — цветы, ювелирные украшения и косметика.

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», до этого показал, что половина опрошенных россиян — 46,1% — хотели бы получить на 23 февраля деньги. Далее в мужском wish-листе с большим отставанием следуют смартфоны и другие электронные гаджеты (так ответили 17,6% респондентов).

Ранее Юрий Стоянов рассказал, какие подарки получает от членов семьи на 23 февраля.

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