Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Башкирии щенок провел в закрытой машине более 12 часов

В Башкортостане щенка закрыли в машине в мороз

close
100%
«Уфа с огоньком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Уфа с огоньком»

В Башкортостане неизвестный оставил собаку в машине на более чем 12 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа с огоньком».

Инцидент произошел на улице Пушкина, в Салавате. По словам местной жительницы, щенок, по внешнему виду напоминающий хаски, был заперт накануне. При этом в салоне у него отсутствует еда и вода, поэтому животное постоянно скулит.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, спасатели не подтвердили информацию о каких-либо вызовах. Однако на место приезжали полицейские.

По данным источника, животное удалось спасти. О подробностях произошедшего не сообщается.

Ранее в Петербурге собака получила травмы после того, как владельцы прокатили ее на крыше автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами