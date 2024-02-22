В Башкирии щенок провел в закрытой машине более 12 часов

В Башкортостане неизвестный оставил собаку в машине на более чем 12 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа с огоньком».

Инцидент произошел на улице Пушкина, в Салавате. По словам местной жительницы, щенок, по внешнему виду напоминающий хаски, был заперт накануне. При этом в салоне у него отсутствует еда и вода, поэтому животное постоянно скулит.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, спасатели не подтвердили информацию о каких-либо вызовах. Однако на место приезжали полицейские.

По данным источника, животное удалось спасти. О подробностях произошедшего не сообщается.

Ранее в Петербурге собака получила травмы после того, как владельцы прокатили ее на крыше автомобиля.