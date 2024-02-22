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РИА Новости: СВУ с листовками против мобилизации взорвали в Киевской области

РИА Новости: листовки против мобилизации нашли после взрыва СВУ под Киевом

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В городе Ржищев Киевской области после срабатывания самодельного взрывного устройства обнаружили листовки против мобилизации на Украине. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Лебедев, ссылаясь на свои источники, заявил, что утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. К месту приехала полиция, которая при осмотре нашла гранаты и листовки.

В районе происшествия провели поквартирный обход и опрос свидетелей, также проверены камеры видеонаблюдения, но силовики не смогли ничего обнаружить, отмечает агентство.

По сведениям Лебедева, на листовках размещены призывы сопротивляться мобилизации и работникам военкоматов.

По его словам, листовок было напечатано «очень много», местные жители находили их в подъездах между этажами, на рынках и в городском транспорте. «А взрывом пытались привлечь внимание местную власть», — сказал он, добавив, что листовки «убирали в кратчайшие сроки».

22 февраля украинский народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников из армии.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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