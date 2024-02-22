На юго-востоке Москвы водитель Chevrolet сбил бежавшего по пешеходному переходу ребенка

Москвич на машине марки Chevrolet совершил наезд на 11-летнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Покровской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик быстро двигается по пешеходному переходу, но в какой-то момент его сбивает автомобиль. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 29-летний водитель.

В результате ребенка госпитализировали. О полученных им травмах не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

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