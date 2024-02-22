Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Москвы водитель Chevrolet сбил бежавшего по пешеходному переходу ребенка

В Москве водитель Chevrolet сбил ребенка на пешеходном переходе

Москвич на машине марки Chevrolet совершил наезд на 11-летнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Покровской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик быстро двигается по пешеходному переходу, но в какой-то момент его сбивает автомобиль. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 29-летний водитель.

В результате ребенка госпитализировали. О полученных им травмах не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина влетел в снегоуборочную машину на электровелосипеде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами