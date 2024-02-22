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Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна

Медведев: уголовные дела в РФ возбуждают не за взгляды, а за конкретные призывы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России не нужна атмосфера доносительства. Об этом заявил во время интервью Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Также он пояснил, что обычно уголовные дела в России возбуждают не за взгляды, а за конкретные призывы.

При этом, по его словам, в нынешнее время реагировать на нарушения и сообщать в спецслужбы и правоохранительные органы о них совершенно нормально. Это касается и принятия жестких законов, и контроля за происходящим.

Медведев добавил, что в данном вопросе Россия — не единственная развитая страна с такой практикой. Так, он отметил, что огромное количество сообщений и сигналов каждый день происходит в Соединенных Штатах Америки и в Европе.

В этом же интервью Медведев рассказал, как стоит поступить с жителями новых регионов, которые уже получили российские паспорта, но до сих пор ожидают украинские танки.

Ранее Медведев рассказал, для чего Запад призывает к переговорам по Украине.

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