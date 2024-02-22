В Дзержинске неизвестный приставал к девочке в лифте

В Нижегородской области неизвестный мужчина пытался познакомиться с несовершеннолетней девушкой и пригласить ее к себе в гости. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Инцидент произошел в лифте многоэтажки в Дзержинске, в кабину села 17-летняя девушка, ее соседка и неизвестный мужчина. Пока лифт поднимался, незнакомец начал приставать к девочке и стал звать ее к себе в гости.

Женщина вовремя вмешалась в разговор, взяла школьницу за руку и довела до квартиры. Родители несовершеннолетней обратились с заявлением в полицию.

Ранее в супермаркете Тюмени кассир-мигрант приставал к школьнице.