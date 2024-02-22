В Саратове ребенок перестал говорить после удара воспитательницы

Воспитательница из Саратова избила ребенка. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

По словам чиновницы, она узнала о произошедшем от матери ребенка. В беседе родительница рассказала, что в заведении педагог применила по отношению к мальчику силу и это привело к проблемам со здоровьем.

«Ребенок перестал говорить, потребовалась помощь невролога и психиатра», – сообщается в публикации.

По словам Загородней, мэрия начала проверку. Помимо администрации, к проблеме подключилась прокуратура. Специалисты также провели проверку.

В результате в работе детского сада нашли ряд нарушений. Младшего воспитателя, которая избивала ребенка, уволили.

На ситуацию обратили внимание представители МВД, которые дали правовую оценку ситуации.

Ранее на Камчатке воспитательница протащила ребенка волоком по снегу.