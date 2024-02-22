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В Российском казачестве назвали количество участвующих в спецоперации казаков

Более 27 тысяч казаков приняли участие в спецоперации

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Более 27 тыс. казаков уже приняли участие в специальной военной операции, сообщил портал «Российское казачество», подготовивший в преддверии Дня защитника Отечества ролик, посвященный вкладу казаков в достижение целей СВО.

Авторы ролика отмечают, что российские казаки участвовали в боях за Бахмут, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и многих других военных действиях.

В казачьи формирования входят бригады «Дон», «Сибирь», «Волга», «Терек», «Днепр».

Также казаки составляют основную часть Вооруженных Сил батальонов армейского резерва страны (БАРС) — отрядов «Ермак», «Форштадт», «Кубань», «Ростов», «Тигр», сообщается в ролике.

«Казаки — настоящие герои, храбрые защитники Родины и верные граждане своей страны», — приходят к выводу авторы.

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