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Британка выжила после того, как ее затоптало стадо коров

Mirror: британка выжила после того, как ее затоптало стадо коров на прогулке с собакой

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Жительница Англии выжила после того, как ее затоптало стадо коров, пишет Daily Star. По словам женщины, это произошло, когда она гуляла с собакой.

Янике Иведт выгуливала собаку и решила пройти с питомцем через коровье поле. Однако как только британка сделала несколько шагов, 15 парнокопытных бросились на нее и начали топтать изо всех сил. В результате нападения 57-летняя женщина получила перелом ребер и травмы внутренних органов.

«У меня были отпечатки копыт, синяки, порезы и ссадины по всему телу», — вспоминает Янике.

Теперь Иведт признается, что после пережитого до сих пор испытывает тревогу, когда гуляет по сельской местности и видит крупный рогатый скот. Фермер, управляющий полем, на котором произошел инцидент, был оштрафован на $6000.

«Если бы Мартин Фэлшоу [имя фермера] изолировал скот, этот инцидент можно было бы предотвратить», — говорится в заявлении суда.

Ранее в Германии неизвестный отравил стадо коров, добавив мазут в их корм и воду.

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