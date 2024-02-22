Первый президент Татарстана присоединился к встрече Путина и Минниханова

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к рабочей встрече Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, Путин начал рабочий день со встречи с Миннихановым. После обсуждения региональных вопросов в кабинет вошел Шаймиев, которого Путин тепло поприветствовал.

Агентство отметило, что Путин сейчас работает в Казани. Накануне он посетил церемонию открытия «Игр будущего», после чего в этот же день провел несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Путин прибыл с рабочим визитом в Татарстан 21 февраля. В Казани у российского президента запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и принял участие в церемонии открытия «Игр будущего».

В ходе мероприятия Путин заявил, что идея объединить классический спорт и киберспорт была рождена именно в России. Он также подчеркнул, что это закономерно, и назвал «Игры будущего» даром мировой спортивной семье.

19 февраля в Казани стартовал первый соревновательный день международного турнира «Игры будущего». Он проводится в Казани впервые, в его программу входит 21 дисциплина. Соревнования призваны дать старт движению фиджитал — совмещению реального и виртуального спорта.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».