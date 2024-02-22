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Подозреваемое американцами в шпионаже судно КНР заметили в порту Мальдив

В Мальдивах заметили судно Китая, которое США подозревают в шпионаже

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People's Liberation Army Navy

В мальдивском порту Мале заметили океанографическое исследовательское судно Китая Xiang Yang Hong 03, которое, как считают американцы, используется КНР в целях шпионажа. Подробности сообщил «Интерфакс».

По данным агентства, судно КНР зашло в порт Мале 22 февраля после того, как в течение трех недель обследовало море у исключительных экономических зон Индии, Мальдив и Шри-Ланки. Мальдивы подчеркивали, что цель нахождения судна в порту — всего лишь пополнение запасов и ротация персонала.

При этом в центре стратегических и международных исследований США полагают, что КНР использует суда типа Xiang Yang Hong 03 для сбора данных о морских пространствах для последующей реализации стратегических целей Китая. В Пекине такие заявления неоднократно опровергали, однако Индия по-прежнему выказывает опасения в связи с нахождением китайских судов неподалеку от ее берегов.

В декабре Wall Street Journal писал, что ФБР и другие ведомства полагают, что Китай может использовать ИИ для сбора и хранения данных на американцев.

Ранее сообщалось, что российскому контейнеровозу Moskva транспортной группы Fesco отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае.

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