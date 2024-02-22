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Россияне смогут новым способом добраться до Турции

В порту Сочи планируют запустить грузопассажирский паром до турецкого Трабзона

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Личный архив Искандера Каримова

Из Сочи в турецкий порт Трабзон планируют запустить грузопассажирский паром. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров.

Он отметил, что в данный момент город ищет подходящее судно. По его словам, оно должно быть комфортным, с наличием кают и баров.

«Паром будет пассажирский для туристов на личном автотранспорте, он небольшой — до 300 человек, где-то 60-80 автомобилей», — уточнил Владимиров.

Гендиректора порта Сочи признался, что пока похожее судно не удалось найти даже на восточном рынке. Владимиров подчеркнул, что если паром все же удастся найти и купить, то российским гражданам станут доступны более бюджетные перевозки в Турцию, билеты будут недорогими.

Он уточнил, что судно будет выходить из Сочи в 20:00 и уже к 8:00 утра следующего дня прибывать в Трабзон.

До этого стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.

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