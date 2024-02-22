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Туристка выжила после падения с 20-метровой скалы

BBC: в Великобритании женщина сорвалась с 20-метровой скалы

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Shutterstock/jimmonkphotography

В британском национальном парке Озерный край спасли женщину, которая сорвалась со скалы высотой 20 метров. Об этом сообщает BBC.

Туристка поднималась на гору Бленкатра в национальном парке Озерный край, женщина не удержалась на ногах и упала со склона, пролетев около 20 метров. Пострадавшую заметил другой путешественник, мужчина смог спуститься вниз, оказать женщине первую помощь и вызвать спасателей.

Британку пришлось спускать с горы на носилках с помощью тросов, сейчас ее жизнь вне опасности.

Ранее турист сорвался в 300-метровое ущелье во время лавины и выжил.

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