Туристка выжила после падения с 20-метровой скалы

В британском национальном парке Озерный край спасли женщину, которая сорвалась со скалы высотой 20 метров. Об этом сообщает BBC.

Туристка поднималась на гору Бленкатра в национальном парке Озерный край, женщина не удержалась на ногах и упала со склона, пролетев около 20 метров. Пострадавшую заметил другой путешественник, мужчина смог спуститься вниз, оказать женщине первую помощь и вызвать спасателей.

Британку пришлось спускать с горы на носилках с помощью тросов, сейчас ее жизнь вне опасности.

Ранее турист сорвался в 300-метровое ущелье во время лавины и выжил.