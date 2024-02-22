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Депутаты предложили продлить госконтракты для наружной рекламы на десять лет

Операторов наружной рекламы могут обязать размещать 10% соцрекламы

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Пресс-служба MAER Group

Группа парламентариев из нескольких думских фракций подготовила законопроект, который может разрешить операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас права на такие конструкции можно получить в рамках торгов. Срок, на который заключаются контракты по результатам торгов, согласно ст. 19 ФЗ «О рекламе», должен составлять от 5 до 10 лет.

Если инициатива авторов законопроекта будет одобрена, новый законопроект может закрепить за операторами возможность до 31 декабря 2024 года продлить действующие контракты на эти конструкции на срок до 10 лет.

При этом, как отмечет издание, платежи будут индексироваться ежегодно по контракту на размер уровня инфляции. Также оператор должен будет обязательно размещать 10% соцрекламы или рекламы особой общественной значимости. Это процент от годового объема. Сейчас эта квота составляет 5%.

Парламентарии считают, что законопроект поможет решить проблему недобросовестного поведения части участников рынка наружной рекламы при проведении торгов.
В пояснительной записке к документу указано, что сейчас участились случаи оспаривания торгов и уклонения от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

«А это приводит к выпадению доходов из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципалитетов», — говорится в документе.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что сохранение поступлений от договоров «с зарекомендовавшими себя компаниями» важно с учетом того, что «недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену», а впоследствии не исполняют обязательства и уходят с рынка.

По мнению депутата Госдумы Максима Топилина, которого цитируют «Ведомости», государство и муниципалитеты, в свою очередь, получат гарантированные дополнительные доходы за счет компенсации инфляции.

Кроме того, уверен парламентарий, данная инициатива — «здоровая альтернатива» законопроекту о едином операторе.

Законопроект может быть внесен в Госдуму 22 февраля.

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