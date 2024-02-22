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В Свердловской области гражданина Белоруссии забрали из трудового рабства

Гражданина Белоруссии забрали из трудового рабства в Свердловской области

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Свердловской области сотрудники полиции Новоуткинска вместе с активистами движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» помогли гражданину Белоруссии, который 10 месяцев работал на ферме за еду и сигареты, уехать от работодателя. Об этом сообщает издание «ЕАН».

Мужчина приехал из Республики Беларусь на работу в село Шадриха. По его словам, фермер обещал платить ему ежемесячную зарплату, но денег работники так и не увидел.

«Письменно никакого трудового договора мы не заключали, а устно договорились, что хозяин будет мне платить 25 тыс. рублей в месяц. В мои обязанности входило убирать за коровами, а потом и пасти их. Здесь большая ферма, 400 голов: олени, коровы, овцы, свиньи», — рассказал собеседник СМИ.

По словам мужчины, на ферме действовал «сухой закон», и когда он единожды его нарушил, хозяин избил его шлангом от гидравлики.

«Денег за эти месяцы я не получал ни разу. Хозяин говорил: «А зачем тебе деньги, ты их пропьешь», — рассказал работник, отметив, что хозяин отправлял какую-то сумму его бывшей жене на алименты детям.

Мужчина отметил, что несколько месяцев назад собирался уехать домой, но кто-то забрал его документы. Фермер, у которого полиция обнаружила паспорт, военный билет и водительские права, утверждает, что его работник сам потерял их, а он нашел их и сохранил.

Фермер выплатил работнику 15 тыс. рублей, на которые мужчина смог взять билет на родину. Он отказался писать заявление в полицию на работодателя в Свердловской области, но планирует, по данным издания, сделать это, добравшись до Москвы. Мужчина утверждает, что на ферме находятся другие работники, которых также удерживают насильно.

«Налицо все признаки трудового рабства. Это типичный случай, с таким мы сталкиваемся нередко. Мужчина сумел связаться с нами, и вот мы приехали из Москвы и вытащили его», — прокомментировал историю активист движения «Альтернатива».

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