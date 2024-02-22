В Уфе рухнул балкон жилого дома

В Башкирии упал балкон дома 1952 года постройки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Инцидент произошел на улице Калинина ночью. Часть двухэтажного дома располагалась над окном первого этажа. На кадрах с места заметно, что после падения конструкция полностью разломалась.
Во время инцидента никто не пострадал. Несмотря на произошедшее, какие-либо проблемы с несущими конструкциями дома отсутствуют. Угрозы обрушения здания на данный момент нет.
Ситуация находится на контроле у представителей управления МЧС по Башкортостану.
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