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В Томске спасатели достали кота, застрявшего в ванной

В Томске спасли кота, застрявшего в сливной решетке ванной

В Томске мать с ребенком решили искупать кота, но животное застряло лапой в сливной решетке. Об этом сообщает Томская областная поисково-спасательная служба.

В одной из квартир Томска семья решила помыть домашнего любимца, во время процедуры купания кот застрял лапой в сливном отверстии ванной. Хозяева испугались, что животное может получить травму, и вызывали спасателей.

С помощью ручного слесарного инструмента оперативно-дежурная смена спасателей освободила лапу кота и передала его владельцам.

Ранее из стены уфимской квартиры достали черного кота.

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