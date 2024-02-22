В Томске спасатели достали кота, застрявшего в ванной

В Томске мать с ребенком решили искупать кота, но животное застряло лапой в сливной решетке. Об этом сообщает Томская областная поисково-спасательная служба.

В одной из квартир Томска семья решила помыть домашнего любимца, во время процедуры купания кот застрял лапой в сливном отверстии ванной. Хозяева испугались, что животное может получить травму, и вызывали спасателей.

С помощью ручного слесарного инструмента оперативно-дежурная смена спасателей освободила лапу кота и передала его владельцам.

Ранее из стены уфимской квартиры достали черного кота.