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Синоптики предупредили об аномальном морозе и метелях в некоторых регионах России

Синоптик Цыганков: в регионы Сибири и Урала пришли аномальные холода

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В некоторых регионах Сибири и Урала установилась аномально холодная погода. Это связано с антициклоном и областью высокого давления над азиатской частью России, пояснил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Затронет антициклон и юг Приволжского федерального округа, сообщил он в беседе с RT.

«Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омск и юг Урала — область высокого давления, антициклон. Поэтому там условия простые, практически без осадков, но там очень низкие температуры везде, то есть аномально холодная погода», — отметил синоптик.

Еще сложнее ситуация на Курилах и Чукотке — там, по словам Цыганкова, ожидаются снегопады, метель и порывистый ветер.

Аномально холодная погода наблюдается в Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, областях, в Красноярском крае и на Алтае. Ночью морозы в этих регионах достигают 40 градусов и ниже.

«Та же ситуация и на юге Урала: Тюменская область, Челябинская, Курганская тоже аномально холодная погода. Это антициклон цепляет также и юг Приволжского округа», — подытожил Цыганков.

Напомним, москвичам пообещали, что в выходные погода в столице будет по-весеннему тепло, температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса.

Накануне синоптики назвали «уткой» сообщения о рекордно жарком лете в 2024 году.

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