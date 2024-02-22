Капитан судна из Петербурга выплатил пассажирке миллион рублей за выбитые на прогулке зубы

В Петербурге суд встал на сторону женщины, которой капитан прогулочного катера разбил зубы. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в опору Гренадерского моста. В результате пассажиров из воды доставали сотрудники МЧС.

«Одна из дам в результате удара об опору потеряла зубы и вынуждена была потратиться на протезирование», — сообщили в ГУ ФССП.

В результате с капитана судна взыскали более миллиона рублей в пользу женщины. Деньги уже взыскали со счета мужчины и отправили пострадавшей.

Помимо этого, в отношении катера внесли постановление о запрете регистрационных действий.

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