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Капитан судна из Петербурга выплатил пассажирке миллион рублей за выбитые на прогулке зубы

В Петербурге с капитана судна взыскали миллион рублей за разбитые зубы туристки

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ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

В Петербурге суд встал на сторону женщины, которой капитан прогулочного катера разбил зубы. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в опору Гренадерского моста. В результате пассажиров из воды доставали сотрудники МЧС.

«Одна из дам в результате удара об опору потеряла зубы и вынуждена была потратиться на протезирование», — сообщили в ГУ ФССП.

В результате с капитана судна взыскали более миллиона рублей в пользу женщины. Деньги уже взыскали со счета мужчины и отправили пострадавшей.

Помимо этого, в отношении катера внесли постановление о запрете регистрационных действий.

Ранее в Череповце мужчину оштрафовали за доведение до депрессии сестры должницы.

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