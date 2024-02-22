Школьница ударила учительницу телефоном, который та отобрала у нее во время урока

Во Франции учительница ударила школьницу, пытавшуюся вернуть свой конфискованный во время урока телефон, и сама была вынуждена обратиться к врачу. Об этом сообщает actu17.

Инцидент произошел в орлеанском лицее после того, как преподаватель истории и географии увидела у ученицы мобильный телефон, которым она пользовалась во время занятия. Тогда женщина забрала гаджет, но решила не возвращать его владелице после урока.

«Ученица подошла к парте, сделала резкое движение, учительница испугалась и дала ей небольшую пощечину. Ученице это не понравилось, и она в ответ ударила учительницу телефоном по лбу», — рассказал один из свидетелей сцены.

Произошедшее вызвало бурную реакцию со стороны преподавательского состава, в знак протеста коллеги пострадавшей прервали занятия.

«Сегодня наша коллега в шоке, ее лицо опухло, а на лбу ссадина, и мы думаем, как она сможет вернуться к урокам», — прокомментировала инцидент член профсоюза работников образования во время забастовки учителей во дворе школы.

Известно, что после конфликта со студенткой пострадавшая написала заявление в полицию и получила больничный. Нападавшую временно отстранили от занятий и вскоре ее дело рассмотрит дисциплинарная комиссия.

Ранее четвероклассник выпрыгнул из окна, когда учительница нашла у него электронную сигарету.