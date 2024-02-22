Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Петербуржец в одних носках покинул вечеринку в квартире через окно

В Петербурге мужчина в одних носках случайно выпал из окна квартиры

close
100%
РИА «Новости»

Житель Петербурга выпал из окна на вечеринке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Прохожие нашли россиянина, который лежал под окнами дома в одних носках. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом правого легкого, переломом таза и другими серьезными травмами.

В беседе с правоохранителями гости вечеринки сообщили, что ранее познакомились с выпавшим мужчиной, который представился им «Александром». После этого они отправились в квартиру к россиянину, где выпивали алкоголь.

«Около шести утра хозяин квартиры начал бегать по комнате и стучать в двери. Вскоре один из гостей увидел, что организатор вечеринки лежит на улице», — сообщается в публикации.

Нескольких участников вечеринки задержали. Известно, что среди них был житель Кемеровской области. До этого его судили по статьям о краже, грабеже и наркотиках.

Ранее в Ростове девочка выпала из окна 16-го этажа и выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами