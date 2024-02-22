Россиянин донес на молодую учительницу из-за ее фото с мужем в день свадьбы на фоне храма

Учительнице из Новосибирской области пришлось писать объяснительную после анонимной жалобы на ее фото в Министерство образования. Об этом сообщает Infopro54.

Житель города Куйбышева обратил внимание на фото 25-летней Марины Львовой, опубликованное ею в соцсетях. На нем девушка, работающая учителем русского языка и литературы, обнимается со своим мужем в день свадьбы. Пара позировала на фоне храма, но местный житель счел этот снимок неподобающим, а поведение учительницы недостойным. Желая выразить свое негодование, мужчина пожаловался на педагога в Министерство образования региона.

«Марина размещала фотоснимки интимного характера в публичном доступе. Вот так учитель!» — возмутился аноним.

В итоге женщине пришлось оправдываться за вполне приличные фотографии и писать объяснительную. В Минобре с ней также провели беседу, после которой педагог удалила снимки из соцсетей.

«Никогда ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем, и он меня обнимает. Возможно, что кому-то это могло показаться слишком интимным моментом. Со своей страницы я этот снимок удалила. А вообще я уже давно замужем и сейчас беременна», — отметила учительница.

По словам местного депутата Константина Терещенко, с которым дружит Львова, эта анонимная жалоба — месть от известного журналиста, с которым у него давний конфликт.

«Этот человек прекрасно знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким подлым образом свести счеты», — считает депутат.

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