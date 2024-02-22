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Даванков внес в Госдуму законопроект об отзыве мэров

Вице-спикер Госдумы Даванков внес на рассмотрение законопроект об отзыве мэров

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Russian State Duma/Global Look Press

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который в случае принятия разрешит путем голосования снимать с должности мэров, муниципальных депутатов и других представителей местных властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Даванков предложил дополнить закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьей, которая определит порядок отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, главы муниципального образования по решению россиян.

Граждане смогут каждый год выносить этот вопрос на тайное голосование, которое будет проходить на «Госуслугах». Лицо будут снимать с должности, если за его отзыв проголосует не менее 50% зарегистрированных в муниципальном образовании избирателей. Итоговый порядок отзыва определит российское правительство.

Таким образом авторы законопроекта хотят увеличить интерес граждан к политике, а также повысить ответственность чиновников перед своим электоратом.

До этого Владислав Даванков, который является зарегистрированным кандидатом в президенты РФ, опубликовал свою предвыборную программу, в которой предложил вернуть прямые выборы мэров. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал пункты программы Даванкова прогрессистскими.

Ранее Даванков заявил, что Россия должна вступить в переговоры с Украиной.

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