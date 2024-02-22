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У Иерусалима ликвидировали трех террористов, которые стреляли в людей в пробке

Восемь человек получили ранения во время вооруженного нападения у Иерусалима

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Пресс-служба полиции Израиля

В Израиле восемь человек получили ранения во время вооруженного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Все случилось в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима. По данным полиции, трое террористов приехали в поселение и начали обстреливать из автомата автомобили, стоящие в пробке на пути в Иерусалим. Находившиеся на месте силы безопасности нейтрализовали двух террористов. Затем силовикам удалось найти и ликвидировать третьего.

С места происшествия эвакуировали восемь пострадавших, добавили в пресс-службе.

Накануне Армия Израиля атаковала район Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска. По данным агентства SANA, авиаудар пришелся на жилой дом. Предварительно, есть пострадавшие.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что военные вели артиллерийский огонь для устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаиб и Аль-Дахира на юге Ливана.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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