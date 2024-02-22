Четверо подростков отравились неизвестным веществом в Краснодаре

В Краснодаре четверых подростков нашли на улице без сознания, молодые люди отравились неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД региона.

Трех юношей и девушку без сознания обнаружили прохожие во дворах домов по улице 70-летия Октября в Краснодаре. Молодых людей доставили в медицинское учреждение с диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Как рассказали пострадавшие, они употребили неустановленную жидкость, после чего им стало плохо. Известно, что двое подростков состоят на учете в полиции, по факту отравления несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее школьницу с отравлением алкоголем доставили в петербургскую больницу.