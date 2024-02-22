Российские хакеры опубликовали личные данные сотрудников украинских военкоматов

Российские хакеры из группировки RaHDIt опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает РИА Новости .

Свои действия они объяснили тем, что украинские власти готовят новые меры по мобилизации. Украинцы должны знать, от кого «прятаться» и чьи дома «обходить стороной», заявили хакеры.

В список в том числе вошли врачи медкомиссий. Помимо адресов они выложили в сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы сотрудников военкоматов в соцсетях.

«Мы надеемся, что наша информация поможет сорвать планы укронацистской власти по мобилизации и тем самым помочь нашей армии» — говорится в заявлении.

В конце января координационный штаб по вопросам военнопленных при главном управлении разведки Минобороны Украины заявлял о хакерской атаке на свои информационные ресурсы.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.