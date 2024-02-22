Ученый назвал опасную черту лихорадки денге, которой заражаются российские туристы

Российские туристы на Шри-Ланке стали активно заражаться вирусом денге. Вакцинироваться от него не имеет смысла, а сам вирус имеет много побочных эффектов, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Для защиты он в беседе с телеканалом «360» призвал россиян использовать репелленты.

Шри-Ланка — это природный очаг денге, подчеркнул ученый.

«Распространяется [вирус] комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», — подчеркнул Чумаков.

Он добавил, что денге не смертельное заболевание, хотя летальные случаи бывают. Вакцина от денге существует, но пользоваться ею, по мнению профессора, бессмысленно. После прививки в организме вырабатываются антитела, которые, наоборот, помогают заражаться этим вирусом, заявил он.

«Это антителозависимое усиление называется. Комплекс антител с вирусом проникает в клетки даже проще, чем просто вирус. Поэтому особо смысла нет вакцинироваться, просто надо оберегаться», — подчеркнул профессор.

Среди «побочек» вируса он назвал поражения сердца, суставов.

Напомним, россияне на Шри-Ланке пожаловались на эпидемию вируса денге, вирусологи призвали их использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться.

Ранее ВОЗ предрекла захват Европы и США лихорадкой денге из-за глобального потепления.