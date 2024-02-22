Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученый назвал опасную черту лихорадки денге, которой заражаются российские туристы

Профессор Чумаков: вакцина не спасет от заражения денге, а у вируса много побочек

close
100%
Patrick Pleul/Global Look Press

Российские туристы на Шри-Ланке стали активно заражаться вирусом денге. Вакцинироваться от него не имеет смысла, а сам вирус имеет много побочных эффектов, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Для защиты он в беседе с телеканалом «360» призвал россиян использовать репелленты.

Шри-Ланка — это природный очаг денге, подчеркнул ученый.

«Распространяется [вирус] комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», — подчеркнул Чумаков.

Он добавил, что денге не смертельное заболевание, хотя летальные случаи бывают. Вакцина от денге существует, но пользоваться ею, по мнению профессора, бессмысленно. После прививки в организме вырабатываются антитела, которые, наоборот, помогают заражаться этим вирусом, заявил он.

«Это антителозависимое усиление называется. Комплекс антител с вирусом проникает в клетки даже проще, чем просто вирус. Поэтому особо смысла нет вакцинироваться, просто надо оберегаться», — подчеркнул профессор.

Среди «побочек» вируса он назвал поражения сердца, суставов.

Напомним, россияне на Шри-Ланке пожаловались на эпидемию вируса денге, вирусологи призвали их использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться.

Ранее ВОЗ предрекла захват Европы и США лихорадкой денге из-за глобального потепления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами