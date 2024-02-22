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В Красноярске водитель сбил внезапно выбежавшего на дорогу 10-летнего ребенка

В Красноярске ребенок выбежал на дорогу из-за автобуса и попал под машину

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Телеграм-канал «ЧП Красноярск»

Ребенок оказался под колесами машины в Красноярске. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Пешеход вышел из автобуса и хотел перебежать дорогу в не предусмотренном для перехода месте. При этом школьник не смотрел по сторонам.

В этот же момент по дороге ехал автомобиль марки Suzuki и сбил школьника, который внезапно оказался перед машиной.

«В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники полиции работают на месте. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, после произошедшего десятилетний пострадавший не мог встать. Один из очевидцев отнес школьника в соседнее здание.

Ранее в США американка высадила сына из машины и случайно переехала его на автомобиле.

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