«Единая Россия» за 2 года отправила более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов в новые регионы

«Единая Россия» отправила первую колонну гуманитарной помощи беженцев с Донбасса в Ростовскую область 22 февраля 2022 года, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома», — сказал Турчак.

Он отметил, что в первые месяцы «Единая Россия» открыла 45 гуманитарных центров.

Турчак добавил, что за 2 года в оказании гуманитарной помощи приняли участие более 3,5 тыс. волонтеров.

«Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы», — сказал он.

По словам Турчака, партия доставила более 7 тыс. тонн лекарств и медицинских изделий в местные больницы, а также организовала курсы тактической медицины.

Турчак добавил, что основные усилия партии направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят», — отметил он.

Турчак подчеркнул, что за 2 года партии собрала более 11,5 млрд рублей на помощь фронту.

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