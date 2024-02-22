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Школьница босиком сбежала из дома в мороз из-за скандала родителей и обморозила ноги

Ural 56: в Оренбургской области ребенок обморозил ноги, босиком сбежав из дома

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Красногвардейском районе Оренбургской области девятилетняя девочка получила обморожение стоп, босиком сбежав из дома. Об этом сообщает портал Ural 56.

Школьницу без обуви нашла во дворах жилых домов соседка, ребенок была в одной толстовке и брюках. Замерзшая девочка рассказала, что сбежала из дома из-за скандала родителей. Она хотела переночевать у бабушки, но пенсионерки не оказалось дома.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировано обморожение стоп первой степени. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать.

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