Школьница босиком сбежала из дома в мороз из-за скандала родителей и обморозила ноги

В Красногвардейском районе Оренбургской области девятилетняя девочка получила обморожение стоп, босиком сбежав из дома. Об этом сообщает портал Ural 56.

Школьницу без обуви нашла во дворах жилых домов соседка, ребенок была в одной толстовке и брюках. Замерзшая девочка рассказала, что сбежала из дома из-за скандала родителей. Она хотела переночевать у бабушки, но пенсионерки не оказалось дома.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировано обморожение стоп первой степени. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать.