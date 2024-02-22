Россиянам рассказали, как получить компенсацию за бракованный загранпаспорт

Туристы из России на днях столкнулись с тем, что из-за ошибок в загранпаспортах их не пропустили через границу. При опечатках, ошибках или плохо пропечатанных цифрах в документе нужно жаловаться на изготовителя загранника, считает директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. Также в этом случае можно взыскать компенсацию с турфирмы, если она помогала оформлять документ, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Изготовителями загранников являются госорганы, однако турфирмы часто помогают с оформлением, поэтому на них лежит часть ответственности, подчеркнул юрист.

«Вообще здесь ни туристы, ни соответствующие органы других государств, которые не пускают их, не виноваты. Изготовители паспортов ненадлежащим образом выполнили свои обязанности», — заявил он.

Жаловаться нужно на паспортно-визовые службы. Если подтвердится, что в документе ошибка, его придется заменить, причем расходы можно взыскать с турфирм, добавил Аграновский. Можно либо обратиться в суд, либо потребовать помощь в переоформлении и заново предоставить эту услугу, пояснил он.

«Возможно просто восстановить нарушенные права, а можно потребовать материальную компенсацию и обратиться уже к другим людям», — отметил адвокат, добавив, что здесь выбор за конкретным человеком.

Причем зачастую турфирмы свою ответственность отрицают, поэтому нужно внимательно читать договоры, заключил юрист.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что россиян стали разворачивать на границе из-за ошибок в загранпаспортах, выданных в период с 2023 по 2024 год. В Российском союзе туриндустрии объяснили, что массовых задержаний не было, однако пограничники в любом случае могут не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки. Позднее также в МВД опровергли сообщения о массовых проблемах с российскими загранпаспортами.

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