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В спортклубе Ленобласти ребенку проломило голову металлической балкой

В Ленобласти мальчику проломило череп на занятиях в спортклубе

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ленобласти мальчик пострадал во время тренировки в спортклубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Всеволожске. На занятии десятилетний ребенок уронил на себя балку, к которой крепилась штора, огораживающая ринг.

В результате предмет проломил спортсмену череп. Ребенка госпитализировали с переломом теменной кости. На данный момент мальчик находится под наблюдением врачей.

До этого в Петербурге мать споткнулась и выронила из рук ребенка. Это привело к серьезной травме головы у девочки. Младенца доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в детском саду Красноярска девочка упала с турника и получила сотрясение мозга.

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