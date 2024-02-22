В спортклубе Ленобласти ребенку проломило голову металлической балкой

В Ленобласти мальчик пострадал во время тренировки в спортклубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Всеволожске. На занятии десятилетний ребенок уронил на себя балку, к которой крепилась штора, огораживающая ринг.

В результате предмет проломил спортсмену череп. Ребенка госпитализировали с переломом теменной кости. На данный момент мальчик находится под наблюдением врачей.

До этого в Петербурге мать споткнулась и выронила из рук ребенка. Это привело к серьезной травме головы у девочки. Младенца доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в детском саду Красноярска девочка упала с турника и получила сотрясение мозга.