Врач назвал напитки, которые помогут отказаться от кофе

Зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай помогут заменить обычный кофе тем, кто хочет отказаться от напитка или ограничить его употребление. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, все эти альтернативы помогут быть бодрым, а также положительно скажутся на настроении человека без использования кофеина.

«Для большинства людей без видимых противопоказаний кофеин не представляет опасности для здоровья. Употребление кофе может вызвать бессонницу у некоторых людей, особенно если употреблять его поздно вечером. Кофеин может оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что затрудняет засыпание», — отметил Белоусов.

Врач добавил, что кофеин может приводить к нервозности, вызывать учащенное сердцебиение, тремор, расстройства желудка, если употреблять его в большом количестве.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева до этого рекомендовала исключить из рациона кофе и чай, потому что они выводят из организма жидкость и провоцируют отеки.

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