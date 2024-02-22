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Россиян обяжут предотвращать появление борщевика

Депутат Говырин: собственников обяжут защищать земли от произрастания борщевика

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В Госдуме нашли способ избавиться от борщевика раз и навсегда. Планируется установить обязанность собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите земель от инвазивных растений – в том числе борщевика Сосновского, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Перечень мероприятия будет определять Кабмин, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Всего в России на сегодня от борщевика страдают порядка 300 тысяч гектаров земли, напомнил Говырин. Он подчеркнул, что борьба с этим растением важна как для сохранения экосистем, так и для повышения урожайности земель, обеспечения безопасности людей. В слухи о пользе растения депутат призвал не верить.

«Борщевик может вызвать не только ожог, но и слепоту в любое время. Необходимо избегать контактов с борщевиком, особенно в часы, когда на нем обильная роса. Соприкосновение со стеблями или попадание сока растения на кожу ведет к фотохимическим ожогам, которые могут заживать в течение нескольких месяцев или привести к тяжелым последствиям», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал россиян не проводить работы с борщевиком самостоятельно, делать это только с привлечением специалистов и в пасмурные дни, чтобы избежать облучения солнечным светом участков тела, на которые попал сок ядовитого растения.

Небольшие участки с борщевиком можно выкашивать, но при этом нужно использовать спецодежду, напомнил Говырин. Это водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, респиратор.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями, согласно которому будет определен источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком. Также документ предусматривает финансирование научных разработок в области борьбы с опасным растением.

Ранее ботаник рассказал, какие растения россиянам запрещено выращивать на дачном участке.

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