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В Мариуполе нашли место, используемое «Свидетелями Иеговы»* для пропаганды экстремизма

Пушилин: ФСБ и Росгвардия нашли в Мариуполе штаб «Свидетелей Иеговы»

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Телеграм-канал «Пушилин Д.В.»

Сотрудники управления ФСБ по ДНР и Росгвардии в Мариуполе выявили место, которое использовалось организацией «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) для пропаганды экстремистской идеологии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ходе осмотра здания силовики нашли и изъяли более 5 тысяч книг, примерно половина из которых предназначалась для детей школьного возраста.

«Идеологическое содержание изъятой литературы включало в себя элементы пропаганды исключительности и превосходства человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или отношения к религии», — написал Пушилин.

Несмотря на официальную антивоенную позицию «Свидетелей Иеговы», найденные финансовые отчеты показали, что организация была причастна к финансированию Вооруженных сил Украины, добавил чиновник.

Также в январе сообщалось, что ФСБ обнаружила в Мариуполе документы, свидетельствующие о том, что «Свидетели Иеговы» финансировали ВСУ.

Ранее суд вынес приговор организаторам центра «Свидетелей Иеговы» в Москве.

*   организация запрещена в России
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