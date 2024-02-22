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В России назвали способ, который поможет бороться с коррупцией

Общественник Рудов: для борьбы с коррупцией в России важно начать с себя

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Depositphotos

В коррупционную деятельность в России втянуты многие граждане, чтобы это остановить, важно «начать с себя». Об этом Tsargrad.tv рассказал член Общественной палаты России, руководитель секретариата Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов.

По его словам, высокомерие может приводить к появлению чувства безнаказанности. Кроме того, приближенные к власти люди могут со временем начать думать, что они могут себе позволить больше, чем остальные. В связи с этим коррупцию начинают воспринимать как приемлемое средство обогащения, считает эксперт.

«Ведь что такое коррупция? Допустим, я еду на машине за рулем, и меня останавливают. Мне было бы удобнее просто дать гаишнику тысячу или пять тысяч рублей, но тем самым я стимулирую этот преступный бизнес. А готов я лишаться прав, заполнять кучу документов и так далее? Это вопрос. Поэтому мы, к сожалению, почти все втянуты в эту игру. Соответственно, если серьезно к этому относиться, то, конечно же, надо начать с себя», — заключил Рудов.

В конце января сообщалось, что в Челябинской области обвиняемому в коррупции и хранении оружия депутату Вячеславу Ершову запросили семь лет колонии. Прокурор запросил для депутата наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не нашел коррупции в новых регионах.

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