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В Нидерландах арка моста рухнула на рабочих, есть пострадавшие

De Telegraaf: в Нидерландах при обрушении строящегося моста погибли два человека

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Unsplash

На востоке Нидерландов строящийся мост рухнул на людей. Об этом сообщило агентство De Telegraaf.

ЧП произошло днем 21 февраля на окраине Лохема в провинции Гелдерланд. Там строят два моста через канал Твенте. Стало известно, что два крана подняли одну из больших арок конструкции, но закрепить ее не успели. В итоге она начала раскачиваться, а затем упала и проломила строительные леса, на которых были рабочие.

Факт трагедии подтвердили и местные власти. На месте сейчас работают спасательные службы.

До этого в Китае пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Опора не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна и сделало невозможным его пересечение на автомобиле. В результате ЧП в воду упал автобус.

Китайские журналисты отметили, что реализация проекта по укреплению моста трижды откладывалась на протяжении пяти лет по неизвестным причинам

Ранее в Москве глыба льда рухнула на школьницу.

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