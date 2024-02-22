Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Тюмени из окна многоэтажки выпал 13-летний мальчик

В Тюмени ребенок выпал из окна 20-этажного дома

close
100%
Shutterstock

В Тюмени мальчик выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на Вересковой улице. По словам знакомых 13-летнего ребенка, он учился в седьмом классе местной школы.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. О том, из окна какого этажа выпал мальчик, также не уточняется.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел в третьем часу ночи.

«Услышали ужасный грохот, минут через семь-десять приехали скорая и полиция. Но, увы…» — поделились они.

Ситуацией заинтересовались следователи. На данный момент в СК РФ проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге женщина выпала с 20 этажа и выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами