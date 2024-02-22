В Тюмени из окна многоэтажки выпал 13-летний мальчик

В Тюмени мальчик выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на Вересковой улице. По словам знакомых 13-летнего ребенка, он учился в седьмом классе местной школы.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. О том, из окна какого этажа выпал мальчик, также не уточняется.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел в третьем часу ночи.

«Услышали ужасный грохот, минут через семь-десять приехали скорая и полиция. Но, увы…» — поделились они.

Ситуацией заинтересовались следователи. На данный момент в СК РФ проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге женщина выпала с 20 этажа и выжила.