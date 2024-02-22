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Россиянам рассказали, какое вино стоит сочетать с трюфелями

Сомелье Захарова: белые трюфели можно сочетать с винами из Пьемонта

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Adam Gibson/Pinterest

Неправильно подобранные к трюфелю напитки могут испортить его вкусовые качества и упростить вкусоароматический букет. Об этом рассказал шеф-повар ресторанов Sartoria Lamberti, Lumicino и Historia Melansporum Тимур Исмайлов, передает проект «Сноб».

«Белый трюфель самый ореховый из этой породы, в нем еще есть оттенки виски и темного шоколада. Белый трюфель очень нежный. Поэтому его можно «загасить» неправильно подобранными продуктами. А активно подвергать его высоким температурам — вообще кощунство. Потому что он потеряет свой вкус и аромат», — рассказал он.

Сомелье сети «Алкостудия» Олеся Захарова в свою очередь уточнила, что в этом вопросе важно придерживаться правила «местная еда — местное вино». Поэтому стоит узнать, в каком регионе были собраны грибы. С белыми итальянскими трюфелем можно подавать вина из Пьемонта — бароло и барбареско, а также шампанское, предложила эксперт. К черным трюфелям она рекомендует приобретать красные вина из пьемонтского региона Ланге, к «летнему трюфелю» — вина Кавказа или Краснодарского края.

До этого сообщалось, что специалисты Французского национального центра исследований сельского хозяйства, питания и окружающей среды объявили, что им удалось впервые в истории вырастить искусственным образом белые трюфели.

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