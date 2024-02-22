В Китае судно обрушило автомобильный мост

В Китае пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

Опора не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна и сделало невозможным его пересечение на автомобиле. В результате ЧП в воду упал автобус.

Китайские журналисты отметили, что реализация проекта по укреплению моста трижды откладывалась на протяжении пяти лет по неизвестным причинам.

До этого в Санкт-Петербурге сняли с мели контейнеровоз при помощи буксира.

«В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт», — говорилось в заявлении Северо-западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель возле порта Бронка в пятницу, 2 февраля, около 23 часов. Судно следовало к причалу, но после поворота село на мель кормовой частью.

Ранее российскому контейнеровозу отказали в бункеровке в Китае.