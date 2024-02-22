Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Китае судно обрушило автомобильный мост

CCTV: в Китае автобус упал в воду из-за врезавшегося в мост контейнеровоза

close
100%
Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

В Китае пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

Опора не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна и сделало невозможным его пересечение на автомобиле. В результате ЧП в воду упал автобус.

Китайские журналисты отметили, что реализация проекта по укреплению моста трижды откладывалась на протяжении пяти лет по неизвестным причинам.

До этого в Санкт-Петербурге сняли с мели контейнеровоз при помощи буксира.

«В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт», — говорилось в заявлении Северо-западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель возле порта Бронка в пятницу, 2 февраля, около 23 часов. Судно следовало к причалу, но после поворота село на мель кормовой частью.

Ранее российскому контейнеровозу отказали в бункеровке в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами